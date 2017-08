Mattsson magnetröntgas Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamns Joel Mattsson fick förtroendet från start när Finlands U19-landslag tog emot Portugals dito i Seinäjoki.

Efter 70 minuter tvingades han lämna planen skadad.

– Förhoppningsvis är det ingenting allvarligt, säger han.

Nästa år arrangeras Europamästerskapet för U19-landslag i Finland.

Yttermittfältaren Joel Mattsson är en av spelarna som aspirerar om en plats i Finlands EM-lag och således är han också med i den trupp som just nu spelar för-EM i Seinäjoki och Vasa.

Finland inledde under onsdagen miniturneringen med match mot Portugals dito i Seinäjoki. Mattsson fick förtroendet från start men tvingades utgå skadad i den 70:e minuten, vid ställningen 0–2.

– Jag fick en smäll ganska högt upp på framlåret och därför har jag varit på magnetröntgen i dag. Jag kom därifrån för tio minuter sedan, säger Mattsson när Nya Åland når honom under måndagen.

Mattsson tror inte att det rör sig om någon allvarlig skada.

– Det tror jag inte. Men man vet aldrig. Det är alltid bäst att kolla upp det.

– Men det borde inte vara något som håller mig ur spel på sikt. Däremot kan det hända att jag inte kan spela vidare i denna turnering.

Finland förlorade matchen med 0-3. Förutom Finland och Portugal ingår också Holland och Belgien i för-EM. Nästa match för Finlands del är i morgon, fredag, mot Belgien. Den matchen sparkar igång 18.30 och spelas också den i Seinäjoki.

