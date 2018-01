Mäkinens panna avgjorde mötet med Klubi 04 Sport

FOTBOLL. Tre avslut med pannan, alla på mål varav två i mål.

Thomas Mäkinen har alltid ansett sig vara stark i huvudspelet. Men någon utpräglad målskytt är han de facto inte.

– Man får njuta lite extra när den sitter, säger tvåmålsskytten med ett snett leende.

IFK Mariehamn rivstartade söndagens cupmatch mot division 1-nykomlingen Klubi 04 (farmarlag till HJK). Med sin höga och aggressiva press dominerade man första kvarten och ledde välförtjänt med 2–0 redan efter 16 minuter – Amos Ekhalie skottade in 1–0 och Thomas Mäkinen nickade in 2–0.

Första halvlek blev en riktig målfest och i paus stod det 3–2 efter att också IFK:s Nicklas Maripuu och Klubis Karim Zine samt Jyri Kiuru skrivit in sig i målprotokollet.

I andra halvlek mattades IFK-pressen av och tillställningen blev desto jämnare. Spiken i kistan kom ändå i den 72:a minuten då Thomas Mäkinen, återigen, nådde högst på en fast situation. Nicken i målvaktens vänstra hörn och 4–2.

– Jag ser mig själv som en rätt bra huvudspelare, med fin tajming, säger tvåmålsskytten Thomas Mäkinen och fortsätter:

– Men någon van målskytt är jag ju inte. Så man får verkligen passa på att njuta lite extra när den sitter.

Efter två matcher i Finlands cup har IFK maximala sex poäng och leder därmed sin grupp. Samtliga gruppvinnare avancerar direkt till kvartsfinal medan alla grupptvåor samt den bästa trean går till åttondelsfinal.

