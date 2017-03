JIK:s damer upp i topp

VOLLEYBOLL. Med två matcher kvar att spela är Jomala IK:s damer, för första gången den här säsongen, serieledare.

– Kommer vi upp i vår ”vanliga” nivå ska vi ha goda chanser att ta hem det här, säger tränare Aldis Jaundzeikars.

Med setsiffrorna 26–24, 25–13, 25–27, 25–16 vann Jomala IK:s damer hemma mot Uppsala VBS B i lördagens hemmamatch.

– Vi började alldeles försiktigt och kom inte igång på allvar förrän i andra setet, säger Aldis Jaundzeikars, som överlag är nöjd med insatsen:

– Tyvärr tappade vi en stor ledning i tredje set men kunde sedan knyta ihop säcken i fjärde. Framför allt så hade vi bra press i egen serve.

JIK leder nu division 2 på samma poäng som tvåan Vallentuna VBK och en poäng före trean IF Stockholms Vingar B.

Vallentuna VBK har dock spelat en match mer än både JIK och IF Stockholms Vingar B.

Inkommande söndag möter JIK just Vallentuna VBK och det på bortaplan.

– Det är där allting avgörs, tror jag. För i sista matchen spelar vi hemma mot nästjumbon Täby och det är en match vi borde vinna utan större problem.

Läs hela artikeln i måndagens Nya Åland.

