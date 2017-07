Speedfreaks racing tog första vinsten i teamets andra tävling Sport

Kevin Danielsson vann EM-deltävlingen i Super Comp. För det nybildade stallet Speedfreaks racing var segern en skräll.

– Jag hade aldrig kunnat tro det, säger Kevin Danielsson.

Problemen började redan i Nådendal. När de skulle köra av sin buss av färjan slog tryckluftsventilerna i något och bussen blev stående. Efter någon timme hade de lyckats hitta reservdelar och lagat bussen, och körde sedan mot Alastaro cirka 75 kilometer nordost om Åbo.

Efter den första rundan, som gick på 9,60 sekunder vilket är långsammare än det är meningen, visade det sig att växellådan hade problem.

– Lamellerna hade smält ihop och vi tvingades skruva på växellådan hela torsdag eftermiddag, säger Danielsson.

Kevin Danielsson har tillsammans med Sebastian Karlsson startat stallet Speedfreaks racing. Det är deras debutsäsong och att lösa problem av den här kalibern hör inte till vanligheterna.

– Vi fick verkligen kämpa, både ”Sebbe” och jag är rätt gröna inom sporten. Men det finns många kunniga och vänliga människor som hjälper till.

I finalen tog han sedan fram ett gammalt knep från sin tid i junior-dragsterserien.

– Jag väntade ut min motståndare, jag lät honom tända båda lampor först medan jag körde in senare för att låta honom vänta på mig. Jag var efter i starten men byggde fart och tog in på honom. Med 20 meter kvar var vi jämsides. Han åkte in på 8,902 och jag på 8,907 men jag var först i mål och det gav mig segern, säger Kevin Danielsson.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!