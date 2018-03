Ingen Silverholt mot EIF Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamn får klara sig utan nyförvärvet Simon Silverholt i fredagens cupmatch mot Ekenäs IF.

– Han fick en känning i låret under onsdagen, säger IFK:s huvudtränare Peter Lundberg.

Sedan tidigare saknar IFK Mariehamn skadade Philip Sparrdal Mantilla. Nu står det också klart att inte heller yttermittfältaren Simon Silverholt, som anslöt till truppen i februari, kommer till spel mot Ekenäs IF.

– Han fick en känning i låret under onsdagen. Det handlar inte om någon allvarligare skada men han är i alla fall inte med mot Ekenäs, säger Peter Lundberg.

Glädjande är dock att yttermittfältaren Joel Mattsson är tillbaka. Han har tränat för fullt hela veckan och är, enligt Lundberg, tillgänglig mot EIF.

Som Nya Åland tidigare berättat spelas fredagens cupmatch, som är IFK:s sista i gruppspelsfasen, i Eckeröhallen – trots att Ekenäs IF står som hemmalag.

Under onsdagen kom de två klubbarna, tillsammans med Finlands bollförbund, överens om att flytta matchen till Åland då det är för kallt för att spela på centralplan i Ekenäs.

Läs mera om detta i fredagens Nya Åland.