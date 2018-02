Ingen Sangaré mot TPS Sport

FOTBOLL. Fredagens cupmatch borta mot TPS skulle bli Ben Amadou Sangarés sista test under sitt provspel med IFK Mariehamn.

Men så blir det inte.

– Tyvärr har han skadat sig, säger IFK:s huvudtränare Peter Lundberg.

Den 27-årige yttermittfältaren Ben Amadou Sangaré kom till Åland sent under förra veckans onsdag. Han spelade ungefär 30 minuter i söndagens cupmatch hemma mot Klubi 04 (IFK vann med 4–2) och stod där för en hyfsad insats.

Tanken var att han också skulle följa med grönvitt till Åbo för fredagens cupmatch mot TPS.

– Det skulle ha blivit ett sista test för honom innan han reser hem på lördagen, berättar Peter Lundberg.

Men så blir det alltså inte. Ben Sangaré stukade foten under onsdagens träningspass och har således gjort sitt i IFK för den här gången.

– Han kommer inte med till Åbo, konstaterar Lundberg.

Läs mera om detta i fredagens Nya Åland.