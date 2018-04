IFK tog säsongens första poäng Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamn är inte längre poänglöst i Veikkausligan. Söndagens hemmamatch mot VPS slutade nämligen oavgjort.

Mindre än två minuter in i matchen nickade gästernas Elhadji Ciss in det första målet. IFK kvitterade sedan till 1-1 genom anfallaren Aleksei Kangaskolkka i den 23:e minuten – IFK:s första ligamål för säsongen.

1-2 kom i den 64:e minuten och också det via Elhadji Ciss panna, denna gång på hörna. Matchen slutade till sist 2-2 efter att IFK:s vänsterback Dylan Murnane placerat in bollen med sin högerfot i minut 77.

Poängen är IFK:s första i ligan på tre matcher. Laget ligger allt jämnt sist i Veikkausligan, nu en poäng bakom nästjumbon Honka.

