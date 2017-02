IFK nollade Ekerö

ISHOCKEY. IFK Mariehamn säkrade en plats i playoffen till division 2-kvalet redan i torsdags då SPAIF förlorade hemma mot Älta IF. Trots det var det ett motiverat IFK som enkelt avfärdade Ekerö IK under lördagen.

Trots 28 skott på mål lyckades gästande Ekerö IK inte skapa särskilt mycket. Det var IFK som dominerade och som hade mest fart på skridskorna.

1–0 kom efter sju minuter och det genom nyförvärvet Pontus Nylén. Snacka om drömdebut.

– Riktigt skönt att få hänga dit den direkt, säger 24-åringen, som också säger sig ha kommit in bra i gänget så här långt.

– Alla är sociala och väldigt trevliga så det har inte varit något problem.

Efter ett mål av Andreas Stenberg i den första perioden och en mållös andra period var ställningen 2–0 inför tredje. Då klev Robin Englund, än en gång, in i handlingarna. 3–0 gjorde han i powerplay 40.14 och 4–0 satte han 53.17.

304 personer såg matchen.

I morgon, söndag, väntar ny hemmamatch och det mot Östervåla IF. Precis som lördagens match så är det gratis inträde då matchsponsorn Anders Wiklöf bjuder alla på entrén.

