IFK Mariehamn – FC Inter höjdpunkter

FOTBOLL IFK Mariehamn var det bättre laget men Inter lyckades kämpa till sig en poäng och nu drar HJK ifrån i ligatoppen. Men IFK Mariehamns lagkapten Jani Lyyski gillar ändå utgångsläget.

– Nu ska vi njuta och köra på, säger Lyyski.

IFK Mariehamn är fortfarande med i guldstriden tre poäng bakom HJK trots krysset mot Inter. IFK hade en ypperlig chans att ytterligare sätta press på mesta mästarna från Helsingfors i onsdags hemma mot FC Inter, men bollen studsade inte riktigt deras väg trots att IFK i över 90 minuter var det bättre laget.

– En riktig höstmatch. Det är mycket snack och väldigt mycket känslor i matchen. Det här är det jag har drömt om hela livet, att få spela matcher som betyder så här mycket så det är bara roligt, säger lagkaptenen Jani Lyyski.

Mål tidigt

IFK försökte hålla laget kompakta bakåt och utnyttja ytorna bakom Inters kantspelare men ligans bästa försvar höll bara tätt i dryga tio minuter.

Inters mål gjordes redan i den elfte minuten när IFK tappade bollen på väg framåt i planen. Det uppstod ett tre mot tre-läge och Gabriel Petrovic kom in sent i en glidtackling för att täcka bort bollen. Inters Njazi Kuqi kom in först, kände kontakt över benen och gick omkull. Domaren blåste för straff, helt korrekt och Kuqi slog den hårt och högt till vänster om målvakten Walter Viitala.

Kuqi visade sig vara en svår nöt att knäcka för det grönvita försvaret, hans fysiska spel utmanade mittbackarna Lyyski och Kristian Kojola.

– Munnen går hela tiden på honom, jag ska inte berätta vad han säger i tidningen men det kommer en del från mig också, säger Lyyski.

– Men jag gillar att det betyder så mycket både för dem och oss. Jag hoppas att energin vi spelade med syntes utåt, fortsätter Lyyski.

Dryga 20 minuter senare kvitterade IFK Mariehamn genom Dever Orgill. Alexei Kangaskolkka gick i djupled och plockade ner en 18-meterslyra från Brian Span, Kangaskolkka sköt mot den bortre stolpen och bollen rullade förbi målvakten Jukka Lehtovaara som skyndade sig ut för att täcka skottet. Dever Orgill kunde rulla in den i öppet mål från nära håll. Kangaskolkka tittade oroligt över axeln mot linjedomaren men flaggan stannade nere och Orgill noterade sitt tionde ligamål i år.

IFK var det bättre laget hela andra halvleken. De få chanser Inter lyckades skapa efter halvtidsvilan kom på snabba omställningar och då var Åbogästerna var inte ofarliga. Men när den andra halvleken började närma sig halvfärdig backade Inter hem för att säkra sin poäng och IFK flyttade högre upp i banan och lyckades skapa press.

Lyfte i slutet

Den mest chansrika perioden för IFK Mariehamn kom när klockan just passerat 80 minuter. Inhoppande Diego Assis fick yta längs sin högerkant och sköt mot den bortre stolpen, men bollen smet strax utanför.

Robin Sid fick bara minuter senare den andra halvlekens tydligaste chans att avgöra när bollen trillade ner på fötterna på honom och bara målvakten Jukka Lehtovaara att passera. Men Lehtovaara kom snabbt nära Sid och lyckades styra ut bollen till hörna.

HJK drygade ut sin ligaledning i Helsingfors efter ett sent straffmål från Akseli Pelvas och inkasserade sin första trepoängare på tre matcher.

Skillnaden mellan lagen är nu tre poäng, men IFK har en match mindre spelad. Jani Lyyski är inte orolig för tabelläget.

– Om någon hade sagt till mig för ett år sedan att vi skulle vara med och kriga i toppen skulle jag ha varit mycket nöjd med det. Nu ska vi njuta av läget och köra på, säger Lyyski.

kommentar(er)