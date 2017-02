IFK hockey klart för playoff

ISHOCKEY. Under torsdagen blev det klart. IFK Mariehamn hockey vinner fortsättningstrean och får nu spela playoff om en plats till division 2-kvalet.

Det var sent under torsdagen som Södertälje Pojkarnas AIF (SPAIF) förlorade hemmamötet mot Älta IF med 4-6. I och med resultatet kan inget lag längre ta sig förbi IFK Mariehamn i fortsättningstrean, vilket innebär att IFK vinner serien och således får spela playoff om en plats i division 2-kvalet.

Playoffen spelas i bäst av tre och IFK kommer att möta det lag som slutar fyra i alltrean. Vinnaren i mötet avancerar till ett gruppspel om fyra lag tillsammans med tvåan och trean i alltrean samt sexan i fortsättningstvåan. Vinnaren där får sedan spela i division 2 nästa säsong.

IFK Mariehamn har ännu fyra matcher kvar i fortsättningstrean. I helgen tar man emot Ekerö IK (lördag 14.45) och Östervåla IF (söndag 14.45) i Islandia. Båda matcherna är gratis att gå på då Anders Wiklöf är matchsponsor och står för inträdet.

