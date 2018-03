IF Fram trillade ur trean Sport

INNEBANDY. Det blev inget kvalspel för IF Fram. Den helt avgörande matchen blev lagets sämsta och förlusten mot TVA gör att laget nästa säsong återfinns i division 4.

– Det är inte denna helg som vi åker ur serien, säger IF Fram-spelaren Tommy Lundberg.

Tre matcher som skulle avgöra om det blev kval för att stanna kvar i trean eller nedflyttning till fyran stod på programmet för IF Frams innebandyherrar under lördagen. Lördagens första match, redan klockan 10 på förmiddagen, mot Pargas IF 1 blev en svängig historia. Pargas tog kommandot och ledde som mest med 6–3 innan Fram vaknade och då framför allt spelande tränaren Gustav Mörn som själv stod för fyra mål i vändningen, som till slut stannade vid 10–6 till Fram. En mycket viktig seger i kampen om kvalplatserna.

Dagens andra match, den på papperet klart svåraste mot SC Toivo blev en helt jämn historia. Toivo hade ledningen två gånger om, men Fram kvitterade båda gångerna fram till slutresultatet 2–2 och en viktig poäng in på kontot.

Tyvärr föll resultaten inte helt rätt för Fram i de andra matcherna varför den sista matchen i serien kom att bli helt avgörande för Frams varande eller inte varande i division tre. Även denna gång började matchen mindre bra. Tidigt underläge och jakt för att komma ikapp. Men denna gång kom aldrig lyftet utan i stället kunde TVA gå ifrån och till slut vinna med klara 8–3. Ett resultat som betyder att Fram nästa säsong spelar i division fyra.

Håkan von Krusenstierna