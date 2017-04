IF Fram till trean – Mörn avgjorde rysare

INNEBANDY. IF Fram spelar i division 3 nästa säsong. Det står klart efter att laget vann lördagens nagelbitare mot TBS.

Lagen turades om att ha ledningen i matchen. Division 3-laget TBS ledde 1-0 och 4-3 medan IF Fram ledde 2-1 och 3-2.

Med mindre än fyra minuter kvar av matchen satte IF Frams Anthon Grönqvist 4-4 och med mindre än två minuter kvar gjorde spelande tränare Gustav Mörn 5-4 i spel fem mot tre.

Resultatet, 5-4, innebär att IF Fram byter plats med TBS i seriesystemet, så att IF Fram stiger till trean medan TBS sjunker till fyran. Målskyttar för IF Fram var Tommy Lundberg, Lukas Helén, Gustav Mörn, Anthon Grönqvist och Simon Sjöström.

