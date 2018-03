IF Fram till final – vände rysarsemi Sport

INNEBANDY. Det blir IF Fram som möter Pro-09 i den åländska herrfinalen nu på lördag.

I den avgörande semifinalen mot Lemlands IF vände man underläge 1-5 till seger 6-5.

Avgörandet kom i förlängning.

Under onsdagen spelades den tredje och avgörande semifinalen mellan IF Fram och Lemlands IF. Matchen blev en riktig rysare där IF Fram slutligen lyckades komma tillbaka från underläge 1-5.

5-5 skickade Fredrik ”Mini” Engström in med mindre än en minut kvar att spela.

I den efterföljande förlängningen avgjorde sedan Alexander ”Masken” Hermans med ett direktskott i numerärt överläge.

Således blir det IF Fram mot Pro-09, som slog HIK i två raka semifinaler, som möts i herrfinalen. Den spelas nu på lördag i Baltichallen med start 16.00.

Bronsmatchen mellan LIF och HIK börjar 13.45.

15.00 är det final för årskurs 5-6 och 17.30 är det final i juniorserien.