IF Fram håller i serieledningen

INNEBANDY. Det blev maximala fyra poäng för IF Fram i helgens bortaomgång i Leaf-Arena.

Efter 7–4 mot USB krossade man tabelltrean SBS KM, som inför omgången låg tvåa. Den matchen slutade 8–0 till IF Fram.

– Vi ska vinna mot SBS KM nio av tio matcher och denna gång spelade vi dessutom riktigt bra, säger IF Frams Andreas Jansson. I och med poängen toppar IF Fram fortsättningsvis division 4 när endast fyra matcher återstår.

– Vi ska, baserat på det material vi har, ta hem den här serien. Det är vår målsättning och det enda som duger åt oss i detta läge, säger Andreas Jansson.

Målskyttar för IF Fram mot USB var Anton Sjölund (3), Simon Sjöström, Marcus Karlsson, Alexander Hermans och spelade tränare Gustav Mörn. Mot SBS KM var det Gustav Mörn (3), Anthon Grönqvist, Anton Sjölund, Alexander Hermans, Lukas Helén och Simon Sjöström.

