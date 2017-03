I kamp med 400 000 andra

CROSSFIT. I fem veckors tid har Crossfit Games Open arrangerats världen över, så även på Åland.

Under tiden har 400 000 deltagare genomfört sammanlagt tio övningar, två per vecka. Resultaten har sedan laddats upp online för att kunna jämföras med andras.

Från Åland har åtminstone 15 personer tävlat och när Nya Åland besökte en av stadens crossfitboxar under fredagen så genomförde deltagarna de sista två övningarna – thrusters (knäböj och press med skivstång) och double-unders (hoppa hopprep där repet går två gånger under fötterna per hopp).

”Måste vara taktisk”

– Målet i dag (läs: i fredags) är att genomföra tio rundor av nio thrusters och 35 double-unders så snabbt som möjligt, berättar Elin Lindqvist, som äger crossfitboxen och som också är en av deltagarna i tävlingen.

– Det är alltså tiden som avgör prestationen. Ju snabbare desto bättre. Det finns inga stilpoäng, men däremot måste varje moment genomföras på ett godkänt sätt.

Carl-Johan Perotie deltar i Crossfit Games Open för tredje året i rad. Under Nya Ålands besök i crossfitboxen håller han som bäst på att värma upp inför kommande utmaning.

– Jag önskar en tid närmare åtta minuter men är ändå nöjd med allt under tio minuter, säger Carl-Johan Perotie och fortsätter:

– Det gäller att vila så lite som möjligt utan att ta ut sig helt.

