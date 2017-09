Hilander vann – på lånad hoj Sport

MOTORSPORT. Dragraceföraren Kim Hilander hade i praktiken redan avrundat säsongen när han i helgen besökte Kjula Dragway.

Det stoppade honom inte från att, på lånad hoj, vinna klassen ET Street Bike i samband med tävlingen Fuck Cancer Tour Slight Return Night of Fire.

– Jag hade väl ingen tanke på att vinna. Jag anmälde mig egentligen bara för att få köra, säger Hilander, som vanligtvis tävlar i Super Street Bike.

Motorcykeln som han vann på är inte hans egen.

– Nej, jag fick låna den av en kompis. Jag ville inte köra med min egen då jag i praktiken redan hade avrundat säsongen och ogärna riskerade att köra sönder någonting.

ET Street Bike är, till skillnad från Super Street Bike, öppen för alla typer av gatmotorcyklar. Generellt kan man säga att ET Street Bike är en långsammare klass än Super Street Bike. Den förstnämnda är också en indexklass, något den andra inte är.

Tidigare i år slog Hilander nya personbästa i Super Street Bike – en repa på 7,41 sekunder med maxhastigheten 307 kilometer i timmen. I helgens ET Street Bike vann han på en tid just över tio sekunder och en maxhastighet på dryga 220 kilometer i timmen.

Ytterligare ålänningar

Förutom Hilander körde också ålänningarna Bo Nylund, Jack Sundström, Micke Westergren och Jack Jansson på Kjula Dragway den gångna helgen.

Micke Westergren deltog också i ET Street Bike. Han breakade dock ut sig, körde under sin tidsindex, i semifinalen mot finalisten Pär Evensson.

Bo Nylund vann sin klass Stock-Super Stock där fem förare deltog.

Jack Sundström åkte ut i semifinal i Junior Dragster. Där deltog också fem förare.

Jack Jansson körde Test’n Tune MC.

