IFK nollade av Hammarby Sport

FOTBOLL. Det blev förlust borta mot Hammarby. Trots en mållös första halvlek vann det allsvenska hemmalaget med 3–0 över IFK Mariehamn.

– Det stör mig att vi släpper in tre mål. Tyvärr är vi inne i en period där vi är lite ängsliga, konstaterar IFK:s huvudtränare Peter Lundberg.

Efter en mållös första halvlek på Södertälje fotbollsarena kopplade hemmalaget Hammarby ett klart grepp om tillställningen.

I den 55:e minuten skruvade Jiloan Hamad in 1–0 på direktskott efter fint förarbete av anfallaren Pa Dibba. 2–0 stod sedan Pa Dibba själv för sex minuter senare då han föste in en passning på offensiv frispark av Imad Khalili. På stopptid fastställde sedan Sander Svendsen slutresultatet till 3–0 då han nickade in ett inlägg av Kennedy Bakircioglü.

– Jag tycker att vi försvarar oss bra i första halvlek. Vi släpper egentligen inte till några farliga målchanser alls förutom riktigt i slutet av halvleken då vi slarvar lite, menar Lundberg.

– Och med boll gör vi det väl okej även om jag hade önskat mera mod och kvalitet. Vi hade nog lite för mycket respekt för Hammarby.

