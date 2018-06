Fullt drag i Tierp Sport

MOTORSPORT. Höga målsättningar, stora förväntningar och mycket drag.

I helgen kickstartar säsongen – på riktigt – för fyra åländska dragraceförare.

– Målet är att köra på sju blankt. Lyckas jag kan det nog räcka hela vägen till seger, säger Super Street Bike-föraren Kim Hilander.

För Alandia Motorsport, med Super Street Bike-förarna Kim Hilander och Ida Zetterström, smygstartade säsongen redan för två helger sedan – på Gardemoen i Norge. Där blev Hilander tvåa medan Zetterström förlorade sin kvartsfinal.

Men det är först nu, i samband med Tierp Internationals, som allvaret börjar.

Tävlingen är den första av fyra i nordiska serien.

– I och med att det är så få tävlingar är det oerhört viktigt att få med sig ett bra resultat direkt, säger Hilander, som slutade totalfyra under sin debutsäsong i fjol.

Förutom Kim Hilander och Ida Zetterström tävlar också Kevin Danielsson från Speedfreaks Racings i Super Comp och Jan ”Fricke” Fredriksson i Street.

För Danielsson och Fredriksson började Tierp Internationals med kval redan under torsdagen. Hilander och Zetterström drog igång sitt kval under fredagen.

I morgon, söndag, väntar eliminering.

Läs mera om detta i lördagens Nya Åland.