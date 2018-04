Friman fick fira oväntad trippel Sport

TRAV. Malin Friman firade stora framgångar på nya hemmabanan Gävle förra veckan när hon vann inte bara ett utan tre lopp – under en och samma tävlingsdag.

– Det var verkligen ingenting jag hade räknat med, säger Malin Friman glatt.

Fyra styrningar, idel placeringar varav tre besök i vinnarcirkeln.

Åländska Malin Friman har för första gången i karriären slagit till med en kusktrippel, då hon förra veckans torsdag vann breddlopp med Knaborgs Folke, Julian Sand och Goofy Bermon.

– Det kom nog som en överraskning, säger Malin Friman med ett skratt:

– Jag har aldrig tidigare ens vunnit två lopp under en och samma tävling.

Hon inledde dessutom dagen med att bli sjua bakom en galopperande New Moon.

– Vi hade nog inte vunnit det loppet även om New Moon gått felfritt, men vi hade helt säkert varit längre fram. Med lite tur kunde vi kanske ha placerat oss bland de tre främsta, säger Friman.

