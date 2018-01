Lag Norell imponerar i sin VM-debut Sport

CURLING. Trots att åländska lag Norell gör sitt första B-VM har man ännu chans att nå slutspel. Det efter seger mot Spanien och en nästan osannolik vändning mot Slovenien.

– Tjejerna har överträffat alla förväntningar, säger lagledare Mari Hansen.

För första gången representeras Finland av ett åländskt flicklag i B-VM. Lag Norell kom till turneringen, som avgörs i finländska Lojo, med lågt ställda förväntningar och förlorade också sina två inledande matcher mot Lettland och Turkiet.

Men sedan vände det.

Först besegrade man Spanien med 9–5. Sedan Slovenien med 11–8, efter att ha legat under med 2–8 i halvtid.

– Det ska inte gå att vända en sådan match, säger lagledare Mari Hansen med ett skratt:

– Men tjejerna ”stal” nio raka poäng. Helt otroligt.

Flickornas B-VM består av 22 nationer fördelade över tre grupper. Till slutspel går åtta lag, samtliga ettor och tvåor samt de två bästa treorna. Lag Norell är i skrivande stund fyra i grupp B, med två segrar och två förluster. Senare under söndagen möter man Polen och under måndagen avslutar man gruppspelet med match mot Estland.

Lag Norell består av Moa Norell (skip), Wilma Norell, Tova Lindqvist, Mio Lindqvist och Emma Hagström.

Ödesmatch för pojkarna

Även i pojkarnas B-VM är det ett åländskt lag som representerar Finland. Efter fem matcher är lag Lundberg på delad tredjeplats tillsammans med Spanien. Det efter tre segrar och två förluster.

Också där går de åtta bästa lagen vidare till slutspel, enligt samma modell som i flickornas turnering.

Lag Lundberg avslutar gruppspelet under måndagen med ödesmatch mot tabelltvåan Tyskland.

I lag Lundberg spelar Melker Lundberg (skip), Juuso Virtaala, Jonas Fellman, Isak Nordlund och Hemming Hanses.

Tränare för de två lagen är Sunkan Sundqvist.