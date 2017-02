Klöver All Over struken efter bilhaveri

BOGSERADES Emelie Nordberg och Klöver All Over kom aldrig till start i lördagens ramlopp. Istället bogserades duon till närmsta bensinmack.

TRAV. Emelie Nordberg var optimistisk inför lördagens tävlingar på Sundbyholm, Eskilstuna.

– Äntligen har Klöver fått ett efterlängtat framspår, sade hon i lördagens Nya Åland.

Men någon tävling blev det aldrig.

Runt lunchtid i lördags var Emelie Nordberg och hennes Klöver All Over på väg från Lövstabruk till travbanan Sundbyholm i Eskilstuna för att tävla i ett ramlopp till V75. Plötsligt brakade det till under motorhuven och kort därefter vällde svart rök ur avgasröret.

– Bilen tappade fart och jag tvingades köra åt sidan så fort jag fick chansen, berättar hästägaren Emelie Nordberg, som tillkallade bärgningsbil.

– Vi, jag och Klöver, blev bogserade till en mack men där fick vi klara oss själva samtidigt som bärgningsbilen åkte vidare med min bil.

Lördagens ”äventyr” resulterade i att Emelie Nordberg tvingades stryka Klöver All Over och som ett resultat av det belades valacken med startförbud till den 7 mars.

Vet du vad som var fel på bilen?

– Nej, men jag misstänker att det är turbon som gått sönder. Vi får se vad mekanikerna säger. Bilen bogserades till en verkstad i Enköping.

