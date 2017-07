Sommarålänning simmade Vansbro tre gånger Sport

Sommarålänningen Erik Fellman, 32, simmade i helgen Vansbrosimningen tre gånger i rad. Målet var att samla in minst 9 000 svenska kronor till Cancerfonden.

– Förra året hade jag en utmaning där jag bar min kompis på ryggen en mil, runt Kungsholmen i Stockholm. Då samlade jag in pengar till Cancerfondens insamling ”Bär en vän för Cancerfonden”. I år ville jag ha en ny utmaning. Jag hade testat att simma Vansbro förra året, så då hörde jag av mig till organisationen där och tog reda på om någon hade simmat loppet mer än en gång. Då sa de att ingen hade simmat de tre gånger i rad under en och samma dag. Då blev det årets utmaning.

Fellmans pappa är född och uppvuxen på Föglö, och familjen tillbringar stora delar av sommaren på Åland. Till vardags bor han i Stockholm.

Att simma Vansbrosimningen tre gånger i följd innebär en sträcka på totalt nio kilometer, hur gick det?

– Det gick bättre än förväntat. Jag var orolig för hur jag snabbast skulle ta mig från mål till start igen, då jag hade fasta starttider. Det var två timmar mellan varje lopp så jag hade mina föräldrar med mig som hjälp. Pappa stod vid målgången med cykel och torra kläder. Sedan cyklade jag till starten där jag mötte upp mamma, drack vatten och åt kexchoklad för att tanka energi.

