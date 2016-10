FOTBOLL. Åland United siktade på att öka sitt publiksnitt med 35 procent. I stället gjorde klubben sin sämsta notering på åtta år.

– Det här påverkar så klart vår redan ansträngda ekonomi, säger sportchef Mikael Virta.

Ett av Damligans mål denna säsong är att öka sitt totala publiksnitt med 25 procent. Åland Uniteds sportchef, Mikael Virta, siktade ännu högre vad gällde den åländska klubben och hoppades på uppemot 35 procent.

Men när det åländska damlaget i morgon rundar av säsongen borta mot HJK kan man redan nu konstatera att trenden är en annan. 2014 noterade Åland United sitt bästa publiksnitt i Damligan någonsin med 364 personer. I fjol gick siffran ner till 216 personer och i år stannar den på 177, vilket är ett tapp på 18 procent gentemot 2015. Detta är, enligt sportchef Mikael Virta, oroväckande och så klart en stor besvikelse.

– Det blev inte som vi hade tänkt oss. Ungefär två tredjedelar av vår budget utgörs av sponsorintäkter medan matchintäkter, försäljning och övrigt utgör den sista tredjedelen. Att allt färre besöker våra matcher påverkar så klart vår redan ansträngda budget, säger han.

Enligt dig, hur kommer det sig att Åland United tappar publik?

– Det vet jag inte. Det är en fråga jag själv gärna skulle vilja ha ett svar på. Men i grund och botten tror jag att vi blir utkonkurrerade. Vi är väl inte tillräckligt intressanta.

Mikael Virta betonar samtidigt att Åland United ändå har en skara ”trogna supportrar” som följer laget i vått och torrt.

– Vi har ett 100-tal supportrar som alltid finns på plats. Men därutöver beror det mycket på vad som händer på Åland i övrigt. Under säsongen har många av våra matcher krockat med andra evenemang, så som Pridefestivalen, mors dag och hockey-VM. Och de gångerna kommer vi uppenbarligen i andra hand av många.

Hur ska ni locka tillbaka folk till läktaren?

– I år har vi jobbat mycket med synlighet och det måste vi nog fortsätta med genom att vara aktiva i media och genom sociala medier.

Hur påverkas Åland United av detta publiktapp?

– Som sagt, det påverkar vår ekonomi. Färre besökare innebär mindre pengar att röra sig med. Och till nästa år måste vi dessutom investera i nya matchdräkter eftersom våra är tre år gamla.

Under säsongen har Åland Uniteds spelartrupp, som mest, bestått av 18 namn. Enligt Mikael Virta har Åland United inte råd att tunna ur sin trupp ytterligare.

– Nej, det kan vi inte göra. Då överlever vi inte. Däremot måste vi kanske se över vilka spelare vi har i truppen.

Genom åren har Åland United, vid upprepade tillfällen, tagit in utlandsproffs för att befästa sin status i Damligan. Nu kan det vara slut med det.

– Om vi säger så här: I dagsläget har jag inte en enda USA-import medräknad i budgeten. Det har vi inte råd med, säger Mikael Virta.

