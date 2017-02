ÅU nollade mot IFK P02

FOTBOLL. Lördagens träningsmatch, den andra denna försäsong för Åland United, slutade 0-3 till IFK Mariehamn P02.



– Vi lyckades tyvärr inte skapa några farliga målchanser överhuvudtaget, säger ÅU:s Florin Wagner.

Precis som senast då lagen möttes i träningsmatch, för två veckor sedan (2-2), var det IFK Mariehamns pojkar födda 2002 som började bäst. Men till skillnad från då så lyckades aldrig Åland United komma tillbaka.

Robbie Moliis nickade in 1-0, sköt in 2-0 och placerade in 3-0 – alla mål inom den första halvleken. Resultatet stod sig matchtiden ut och således vann IFK P02 med 3-0.

-Jag tycker att vi spelmässigt gör en okej match. Vi var bättre än senast, säger ÅU:s Florin Wagner och fortsätter:

-Men tyvärr lyckades vi inte skapa några farliga målchanser överhuvudtaget.

Senast lagen möttes spelade man tre perioder om 20 minuter vardera. Denna gång var det full tid, alltså två halvlekar om 45 minuter, som gällde.

Vad tycker du om din egen insats?

-Jag är inte nöjd med den. Jag kan mycket bättre, säger Florin Wagner. (vs)

