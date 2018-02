ÅU kryssade i säsongspremiären Sport

FOTBOLL. Åland United spelade sin första träningsmatch för säsongen mot IK Uppsala Fotboll i Eckeröhallen inför 75 åskådare. Efter en del fina prestationer, varvat med lite taffligare spel, skrevs slutresultatet till 2–2.

För tionde året i följd försäsongsspelade ÅU mot Elitettan-laget från Uppsala som tidigare hette Danmark respektive Sirius. Och liksom tidigare år blev det alltså en jämn tillställning.

ÅU inledde piggast, och bjöd på några fina passningskombinationer utan att skapa någon riktig möjlighet. Det kom därför som en kalldusch när bortalaget tog ledningen redan i 9:e minuten efter en hörna. I 25:e minuten var det nära att IKUF utökade sin ledning, men Anna Tamminen i ÅU:s mål lyckades tippa långlobben i ribban.

I början av andra halvlek skapade IKUF en del farligheter, bland annat hade man en rungade frispark i ribban. I 66:e minuten drog i stället ÅU:s spelfördelare Rosa Maria Herreros Ossorio upp ett anfall i mitten, spelade ut på kanten, och efter inlägg av Signy Aarna och en tilltrasslad situation i straffområdet lyckades Isabella Mattsson påpassligt valla in kvitteringen. Strax därefter återtog dock IKUF ledningen efter att ha utnyttjat en av flera farliga bakåtpassningar av hemmalaget.

Snyggast för dagen var emellertid ÅU:s kvittering i 84:e. Sydney Blomquists långskott från högerkanten – som från början såg ut som ett inlägg – gick i en fin båge över IKUF:s målvakt och via stolpen i mål. Under slutminuterna skapade båda lagen flera chanser att avgöra, men 2–2 får ses som rättvist sett till matchbilden.

Text: Tomi Riitamaa