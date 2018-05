ÅSS tävlar i Nord Stream Race Sport

SEGLING. 24 juni till 6 juli kommer de bästa kappseglingsklubbarna från fem länder runt Östersjön att göra upp om titeln i Nord Stream Race (NSR).

Och för första gången representerar Åländska segelsällskapet (ÅSS) Finland.

Klubbarna som kvalificerat sig är de som vunnit respektive inhemska ligor i Finland, Sverige, Tyskland, Danmark och Ryssland.

Finland representeras av ÅSS som vann seglingsligan i Finland förra året.

Övriga är Norddeutscher Regatta Verein (Tyskland), Frederikshavn Sejlklub (Danmark), Lord of the Sail (Ryssland) och Kungliga Svenska Segelsällskapet (Sverige).

För ÅSS är det första gången i NSR, som seglas i identiska Swan 50:or tillhandahållna av tävlingsorganisationen.

– Det här är verkligen något nytt för oss, säger ÅSS kappseglingschef Staffan Lindberg, som i fjol representerade finska NJK i NSR.

– Vi (ÅSS) har ju inte riktigt erfarenheten av så här stora båtar. Så det blir helt klart en utmaning. På något sätt man nog säga att det är kanske det största projekt som vi varit med i.

NSR startade 2012 och organiseras av S:t Petersburg Yacht Club, med stöd från Gazprom och Nord Stream.

Första sträckan går från Kiel i Tyskland och totalt seglar klubbarna fyra etapper: Från Kiel via Köpenhamn, Stockholm, och Helsingfors till målet i S:t Petersburg.

– Syftet är att sammanföra länderna genom sport och att marknadsföra den pipeline som går genom Östersjön och som kappseglingen följer. Men också att lyfta fram de nationella kappseglingsligorna i de fem länderna, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

