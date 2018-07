Ännu ett nyförvärv för IFK Sport

Under kvällens träff för IFK-supporters passade IFK på att släppa ännu ett nyförvärv. Laget lånar nämligen in den 21-åriga backen Hamed Coulibaly från Kups säsongen ut. Coulibaly, som har rötter i Elfenbenskusten, har spelat 18 matcher för Kups under säsongen, och stått för ett mål.

