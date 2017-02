Wiklöf bjuder på entrén när IFK jagar playoff

BJUDER IN TILL FOLKFEST IFK Mariehamn hockey siktar mot playoff och bjuder nu, med hjälp av kommerserådet Anders Wiklöf, in till folkfest. På bilden ser vi (från vänster) kanslisten och målvakten Jan Jakobsson, Anders Wiklöf, huvudtränare Kenneth Westerback och ordförande Stefan Aldeborg.

ISHOCKEY. Senast i helgen kan IFK Mariehamn säkra sin plats i playoffen till division 2. Då tar man hjälp av kommerserådet Anders Wiklöf.

– Anders bjuder alla på gratis och fartfylld hockey och det är vi väldigt tacksamma för, säger IFK Mariehamns tränare Kenneth ”Kena” Westerback.

På lördag spelar IFK Mariehamn hemma mot Ekerö IK och på söndag tar man emot Östervåla IF. Vinner IFK åtminstone en av matcherna är laget klart för playoff till division 2.

Gemensamt för de två matcherna är att det är gratis entré. Det tack vare kommerserådet Anders Wiklöf, som går in som matchsponsor.

– Det är gratis för alla som vill se fartfylld och rolig hockey. Anders bjuder på entrén och det är vi väldigt tacksamma för, säger Kenneth Westerback under måndagens presskonferens på hotell Arkipelag.

Hur mycket pengar sponsoravtalet genererar eller hur det är utformat vill varken Anders Wiklöf eller Kenneth Westerback gå närmare in på.

– Det här är, mig veterligen, första gången som jag sponsrar IFK hockey, säger Anders Wiklöf, som också poängterar att det inte behöver bli sista gången:

– Det var Kenneth som tog kontakt med mig och efter vårt samtal så sitter vi nu här. Vem vet vad som händer i framtiden.

Anders Wiklöf, vars far Åke Wiklöf härstammar från Lepplax i Pedersöre, har tidigare sponsrat en ishall i Pedersöre. Bygget initierades 2008 och ishallen bär också namnet Anders Wiklöf Arena.

– Oavsett om det handlar om ishockey eller någon annan sport så uppmuntrar jag all idrott som leder till att fler ungdomar involveras i någon form av verksamhet. Det är, enligt mig, oerhört viktigt och på sikt också samhällsfrämjande, säger Anders Wiklöf, som menar att det skapar positiva synergieffekter.

Båda helgens hemmamatcher börjar 14.45.

Läs hela artikeln i tisdagens Nya Åland.

kommentar(er)