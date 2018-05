Allting började med ett sms Sport

FOTBOLL. En morgon fick kontraktslöse Amin Nazari ett sms från IFK Mariehamn.

Några timmar senare var han tvungen att bestämma sig och sedan i fredags är han på Åland för att bekanta sig med sin nya omgivning.

– Allting ser bra ut, summerar 25-åringen.

Tanken är att Amin Nazari ska täcka upp för skadade Gabriel Petrovic.

Den 25-årige mittfältaren, som är skolad i Malmö FF, anlände till Åland under fredagen och fick under söndagen se sin nya klubb bärga tre poäng hemma mot Ilves.

– Det var en bra seger. Jag märkte ganska snabbt att IFK gärna rullar boll från sina ytterbackar via innermittfältet och upp till anfall, konstaterar Nazari.

Hur passar det dig?

– Det är ingen större skillnad. Jag har lätt att anpassa mig. I MFF (Malmö FF) rullade vi boll hela tiden medan det i Falkenberg bara var långbollar som gällde, säger Nazari med ett snett leende.

I och med att Nazari är kontraktlös sedan 2017 är det möjligt för IFK Mariehamn att knyta till sig honom trots att transferfönstret i Finland är stängt.

Hur och när kom IFK in i bilden?

– Det var förra veckan. En morgon fick jag ett sms där det stod att jag behövde bestämma mig innan lunch.

Amin Nazari skrattar.

– Sen snackade jag lite med Philip (Mantilla) och han pratade gott om klubben.