Wiklöfs tavla visas i USA

Anders Wiklöfs tavla Eko lånas till en utställning i USA.

Det är första gången ett verk lånas till Amerika från Andersudde.

– Jag är naturligtvis väldigt stolt, säger kommerserådet Anders Wiklöf.

Anders Wiklöfs tavla ”Eko”, målad av Ellen Thesleff, blir huvudnumret i The American Federation of Arts utställning. Utställningen arrangeras 2017-2018 och har titeln Women Artists in Paris, 1850-1900. Detta uppger Kjell Ekström i ett pressmeddelande.

– Utställningen innefattar närmare femtio konstnärer och tavlor lånas in från ett drygt tiotal länder. Konst inlånas från bland annat Metropolitan Museum of Art i New York, Musée d’Orsay i Paris och Tate i London, skriver Ekström som fungerar som guide vid visningar på Andersudde och konsulteras av Wiklöf vid konstinköp.

Arrangörerna har dessutom anhållit om att få använda Thesleffs målning som katalogens pärmbild.

– Jag är naturligtvis väldigt stolt över att en av mina tavlor väcker intresse i Amerika. Att tavlan valts som katalogpärm är ett verkligt kvitto på att jag köpt en målning av hög kvalitet, säger Wiklöf i pressmeddelandet.

