Ungdomar misstänkta för anlagd brand Notiser

Polisen kallades under söndagskvällen till Miramargaraget under biblioteket efter att ha fått in en anmälan om en misstänkt brand. Branden släcktes av patrullen som också identifierade flera minderåriga som misstänkta för att ha anlagt den. Ärendet utreds som försök till grovt sabotage alternativt sabotage.

En patrull kallades också till Godby där ungdomar på moped uppträtt störande och trafikfarligt. Polisen kommer att försöka vara mer närvarande på platsen i fortsättningen men uppmanar föräldrar att hålla mer koll på sina tonåringar.

Under söndagsnatten sökte också polisen efter en person som var i behov av vård. Personen hittades och en ambulans tillkallades som tog över. (ck)

