Tyfon gav idén till sjöfartssystem

I mitten av en tyfon i ett vilt brusande hav utanför Japans kust, föddes en idé. En idé till ett navigationssystem som skulle komma att förändra sjöfarten som vi en gång kände den.

Möt Brändöboende Benny Pettersson – hjärnan bakom transpondersystemet AIS.

Har du någon gång följt Postroddens båtar via webben? Eller surfat in på www.marinetraffic.com för att se hur fartyg och båtar färdas på världens alla hav? Det hade inte varit möjligt om inte Benny Pettersson sjösatt sin idé om ett AIS system. En idé som väcktes då radarn var obrukbar på grund av sjöklutter under en tyfon utanför Kobe i Japan och fartygen sålunda inte kunde lokalisera varandra utan fick köra på i blindo.

– Jag var rädd. De stora vattenmassorna som blåste omkring hindrade radarsignalerna från att nå fram så radaren visade ingenting. Men jag insåg samtidigt att det behövdes ett system som fungerade på ett annat sätt. Ett system där man kan lokalisera och identifiera andra fartyg i områden där radar fungerar sämre och i situationer då den slås ut helt, säger han och lyfter fram skärgårdsmiljöer med många öar som ett exempel där en traditionell täckning av enbart radar inte skulle vara särskilt lönsam, om ens möjlig att genomföra.

”Spännande resa”

Efter insikten började Pettersson arbetet med att utveckla det system som idag kallas för AIS och som nu blivit standard på större fartyg som trafikerar världen över.

– Det har varit en lång men spännande resa. Det är först nu som jag har haft tid att sätta mig ner och smälta allt jag varit med om, säger han.

Inledningsvis mötte han mycket mothugg. Men hos Sjöfartsverket i Sverige vann idén slutligen gehör och i mitten på 1980-talet påbörjade Pettersson, tillsammans med ett teknikkunnigt team, resan mot det nya transpondersystemet AIS. 2004 blev det internationell standard.

– Jag jobbade parallellt som sjökapten. På det sättet kunde jag upprätthålla min trovärdighet som sakkunnig på området. Kanske jobbade jag lite mycket under den tiden. Men då var det ingen som räknade timmar, säger han.

Japan, Australien, USA, Filippinerna. I det världsomspännande arbetet med att få systemet att vinna internationell standard finns historier från otaliga mötesrum och resor världen över. Men trots den tröga processen var det aldrig tal om att sluta kämpa.

– Jag ville bara få igenom systemet. Jag visste hur viktigt det var. Det var aldrig tal om pengarna, säger han. För några större summor pengar finns inte med i berättelsen, åtminstone inte för Petterssons del.

På frågan om Pettersson tycker att han har fått tillräckligt med uppmärksamhet för sin del i arbetet med AIS dröjer det en stund innan svaret kommer.

– Jag har haft det jättebra. Jag har fått göra lite som jag har velat i jobbet. Jag har rest världen över och jag har träffat massor med spännande människor. Det är en otrolig tillfredsställelse att ha varit med och skapat det här, säger han.

Havet har stor betydelse

Sedan två år tillbaka huserar Benny Pettersson och hans fru Ulla på Brändö. Det var efter att Pettersson fick en stroke 2004 som paret valde att leta ett nytt sommarboende. Tidigare hade de haft ett gammalt hus i Stockholms skärgård men där var det för mycket arbete så man såg sig om efter andra alternativ. Det var via kontakter som de fick nys om huset på Brändö och det tog inte länge innan köpet var ett faktum.

– Jag har rört mig mycket i de här vattnen under min tid som styrman och kapten. När vi kom hit kändes det som hemma. Närheten till vattnet här är fantastiskt och vi trivs både med grannar och i huset som vi bor, säger Pettersson.

I dag betyder sjöfarten och närheten till havet fortfarande mycket för Pettersson. Uppfödd på Gotland nära vattnet och de många åren på sjön har präglat hans livsval och i stugan vid stranden på Brändö har han hittat hem. Men arbetet med frågor och innovationer kring sjöfarten är ingenting som Pettersson har planer på att lämna. I dag föreläser han regelbundet om AIS och sin resa, och i kontakt med sina gamla samarbetspartners på Sjöfartsverket får han ständigt nys om nya projekt.

– Just nu är det väldigt mycket spännande som är på gång, säger han.

