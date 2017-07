Tuff vecka för polisen och akuten Nyheter

Polisen och akuten fick ta in extra arbetskraft och jobba övertid för att klara av det höga trycket under Rockoff. Veckan förlöpte ändå relativt lugnt.

Sommarens mest hektiska vecka är över. Under Rockoff fylls Åland av besökare och med mycket folk i rörelse kommer även mer jobb för polisen och akuten.

Man har fått arbeta under högtryck så gott som hela veckan.

På akuten hade man ökat resurserna för att klara av det höga trycket. Extra läkare och sjuksköterskor togs in, vilket visade sig vara nödvändigt.

– Under första Rockoff-helgen var det extremt mycket fall, säger Sofie Kavander på akuten.

Hon menar att det berodde på att det var väldigt många evenemang just den helgen. På akuten märker man när det är mycket folk i rörelse eftersom trycket på akuten blir högre.

– Folk kom in med alla möjliga fall, det var överlag mycket. Men inget speciellt hände, säger Kavander.

Även hos polisen har det varit fullt upp. Polisen rapporterade om flertalet ingripanden under veckan, många hade att göra med alkohol.

Polischef Maria Hoikkala menar att det har varit stökigt, men att veckan ändå förlöpte förhållandevis bra.

– Vi har haft en hel del uppdrag. Det har varit lite stökigt och bråkigt med fulla människor, men inget större hände, säger Hoikkala.

Hon menar ändå att majoriteten av de som rörde sig på stan skötte sig väl.

