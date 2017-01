Torvalds blir vice ordförande för partigrupp i Europaparlamentet

Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Nils Torvalds röstades förra veckan fram till ny andre vice ordförande för den liberala partigruppen Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE, i Europaparlamentet.

– Posten som vice ordförande ger mig en möjlighet att få en bättre helikoptersyn på allt som sker i Europaparlamentet. Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta för ett bättre och mer hållbart Europa, säger han i ett pressmeddelande.

Tillsammans med ALDE:s ordförande Guy Verhofstadt kommer Nils Torvalds att leda partigruppens arbete i Europaparlamentet. (ff)

