The Voice-Yohan: ”Mottagandet helt galet”

Kumlingebördiga ålänningen Yohan Henriksson har fått ett varmt mottagande efter sin storstilade debut i sångtävlingen the Voice of Finland.

Yohan Henriksson audition till sångtävlingen The Voice of Finland sändes senaste fredag på finska tv-kanalen Nelonen. Han gick vidare i programmet och kommer att ha sångerskan Anna Puu som sin coach i tävlingen. Videoklippet på hans framträdande har i nuläget över 7 000 gillningar och 400 delningar på Facebook.

– Mottagandet har varit helt galet. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli en sådan stor grej av det, men det känns väldigt kul, säger Henriksson

Fredagens framträdande spelades in redan i september.

– Det har varit lite knepigt att inte få berätta för någon. Det är många som har märkt att det har varit någonting på gång och undrat varför jag har åkt till Finland så ofta under den sista tiden utan att egentligen ha någon orsak.

Henrikssons nästa uppträdande i The Voice of Finland sänds på fredag klockan 20 på Nelonen.

