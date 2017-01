The voice of Finland sänds ikväll

Det första avsnittet i musiktävlingen Voice of Finland sänds idag, fredag, klockan 20.00. Programmet sänds i finska Nelonen. Yohan Henriksson från Mariehamn är en av årets deltagare.

Upplägget i The voice of Finland är att fyra kändisar lyssnar på sångarna utan att se dem. Sen ska de välja sångare som de vill arbeta med och coacha under seriens gång. En seger för sångaren är också en seger för lagledaren.

I den kommande säsongen är Michael Monroe, rapparen Redrama, Olli Lindholm och Anna Puu lagledare.

Serien pågår till april. (ke)

