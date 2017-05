Tävla om en lyxig morsdagsgåva

Alla mår vi bra av att bli ompysslade och vem förtjänar vardagslyx om inte våra fantastiska mammor och kvinnliga förebilder?

Nya Åland ordnar en morsdagstävling där vinnaren blir stylad av make up-artisten och frisören Julia Stenius.

Nominera just din mamma, farmor, mormor eller kanske moster senast torsdag kl 12.

Julia Stenius har drivit frisörsalongen Hair by Julia i sju år.

– Som barn lekte jag gör-om-mig framför spegeln och efter några omvägar utbildade jag mig för tio år sedan. Jag hade svårt att välja mellan smink och hår så det fick bli både och, säger hon.

Den som lyckas kamma hem vinsten i morsdagstävling kommer få chansen att stifta närmare bekantskap med Julia Stenius.

Vad får den lyckliga vinnaren?

– Hon får en ”make over” med färgning av håret, klippning, sminkning och eventuellt plockning av ögonbrynen. Hon får gärna vara öppen för något helt nytt och hon kan vänta sig en ganska stor förändring, säger Julia Stenius, och fortsätter:

– Det känns speciellt att göra det här för en person som kanske länge har satt sig själv i sista hand för att ta hand om andra. En förändring av utseendet kan också ge ringar på vattnet och inspirera människor till andra förändringar i livet. Dessutom får man ompyssling och blir omhändertagen för en stund, lite lyx helt enkelt.

Så här gör du för att nominera någon till tävlingen:

Skriv till oss och berätta varför just din mamma/mormor/farmor/moster/faster eller liknande är så bra och förtjänar omtanke i form av en gör-om-mig med Julia Stenius. Bifoga helst en bild tillsammans med motiveringen.

Uppge namn och kontaktuppgifter både till den nominerade och den som lämnat in nomineringen.

E-posta till tavling@nyan.ax eller lämna in anmälan till Nya Åland på Norra Esplanadgatan 1. Välkommen in till redaktionen under kontorstid eller lämna ett brev i vår postlåda precis vid ingången. Senast torsdag 11 maj klockan 12 måste vi ha ditt brev eller e-post.

I fredagens Nya Åland publicerar vi namn och motivering på alla nominerade (bifogade bilder publiceras inte) för att hedra alla fantastiska kvinnor, oavsett vem som vinner.

I omgörningen hos Hair by Julia ingår hårfärgning, klippning och sminkning. Vinnaren kontaktas personligen och Nyan kommer att vara med och göra reportage under gör om mig-tillfället.

kommentar(er)