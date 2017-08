Tankbil nödlösning för Havsvidden Nyheter

Havsviddens turistanläggning har fått färskvattnet levererat med tankbil i princip varje dag under rådande högsäsong.

Orsaken är att den tillåtna mängden vatten från Gröndals träsk inte räcker till.

Havsvidden har tillstånd att ta en viss mängd vatten per dygn från träsket för att sedan rena vattnet i sin egen reningsanläggning innan det leds in i byggnaderna. Men under högsäsong räcker den tillåtna mängden inte till och därför har man tagit vatten till anläggningen med tankbil.

– Vi har kört ett lass om dagen, 13 kubikmeter, bekräftar Stefan Karlsson på Åkeri Söderström & Karlsson i Lumparland som har specialfordon för ändamålet.

Ove Sirén, fastighetsskötare på Havsviddens fastighetsbolag, säger till Nya Åland att vattentransporten med tankbil i princip nu är över för den här säsongen.

– Vi har gjort på samma sätt också tidigare somrar.

Men hur kan Havsviddens problem med vattenförsörjningen lösas på längre sikt, särskilt när man planerar för nya klipphus trots att vattenuttaget ur Gröndals träsk inte får bli större än det som dagens tillstånd medger?

Frågan går till Ålands Vattens vd Christian Nordas.

– Det går att ordna men det kostar, är hans svar.

