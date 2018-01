Steel FM-hjälpen klarade målgränsen med bravur Nyheter

I går avslöjades hur mycket pengar som samlats in under Steel FM-hjälpen. Den preliminära siffran är 43.350 euro, men ännu har inte alla insamlingsbössor eller transaktioner räknats in.

Den slutgiltiga summan avslöjas den 3 januari vid en presskonferens. Förhoppningen innan insamlingen drog i gång var att man skulle lyckas samla in 30.000 euro.

Pengarna går oavkortat till Rädda barnens barnfond till stöd för ekonomiskt utsatta barn.