Snövallar stoppar trafik

Åland drabbades av en snöstormen under natten mellan fredagen och lördagen.

Men inga elavbrott har inrapporterats, inga bilolyckor och inte heller färjornas morgonavgångarna ställdes in.

Däremot ställer ihopblåsta snövallar till det ute på vägarna. Också i centrala Mariehamn är det på många ställen svårt att ta sig fram på gator och trottoarer.

Snöandet upphör under dagen och vinden bedarrar, under eftermiddagen blåser det under 10 meter per sekund, detta enligt Meteorologiska institutet i Helsingfors.

Amorella gick inte in i Långnäs under natten och Viking Grace ställer in avgången till Stockholm. (ka-f)

kommentar(er)