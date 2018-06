Sjöräddningen: Håll er hemma! Nyheter

Midsommaraftonen inleds med den på förhand utlovade hårda blåsten. Dag Lindholm, verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap, uppmanar båtfarare att hållas hemma tills det mojnar i kväll.

– Nu var det här varnat långt i förväg, men jag hoppas att alla håller sig hemma och väntar tills i kväll när det ska mojna. I övrigt gäller det att komma ihåg flytvästen och se till att all utrustning är i skick, säger han, som råd till alla sjöfarare.

Enligt väderprognoserna ska det blåsa hård vind fram till kvällen. Vinden är nordvästlig mitt på dagen men vrider sig senare till västlig.

Under torsdagen hade sjöräddningen tre uppdrag, men under midsommaraftonen har det varit lugnt åtminstone under förmiddagen.