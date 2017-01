Sista tipset efter 50 år

I lördags lämnade Kenneth Ramsdahl och Calle Greiff in sina sista stryktipskuponger.

– Det är dåligt. Det låter som om det handlar om politik, säger Ramsdahl om Veikkaus beslut att lägga ned Stryktipset på Åland.

– Rena mobbningen, säger Greiff.

Många var de som lämnade in sina sista Stryktips under lördagen. En del passade på att lämna in ett stående tips, samma rad tio veckor framåt.

En av dem är Kenneth Ramsdahl. Varje vecka i 30-års tid, tillsammans med sin kusin, har han spelat på Stryktipset. Det har varit ett sätt för dem att hålla kontakten.

– Och ibland om jag har tippat bättre än han så har han ju fått höra det, skrattar Ramsdahl.

– Det känns lite som ett slag längs med fotknölarna.

Calle Greiff har i närmare 50 år spelat på Stryktipset.

Veikkaus beslut om att lägga ned Stryktipset gjorde honom chockad.

– Det är sanslöst. Det är ju rena mobbningen, säger han.

