Sextiotalet återuppstår för en dag

Sex av de populäraste åländska orkestrarna från sextiotalet återförenas i sommar.

Under två konserter 14 juli återförenas sex av de populäraste orkestrarna från sextiotalet. Anacondas, Stockdoves, Hitch Hikers, Sharows, Teenagers och Elofs Group står på scenen och uppför några av sina största hits.

– Det här vad som finns kvar av sextiotalet. En del bandmedlemmar har gått bort, men vi fyller i för varandra, säger initiativtagaren Curt Quarnström som spelat gitarr i flera av banden.

Förutom att spela musik pratar bandmedlemmarna gamla minnen på scenen under ledning av konferencier Elof Johns.

Dan Eriksson, som spelade The Hitch Hikers ser framemot konserterna.

– Vi har inte spelat tillsammans sedan vi bröt upp för studier och flyttar 1966, det ska bli fantastiskt roligt.

Musiken under konserten består nu, som då, av populärmusik framförd på elektriska instrument.

– Musiklivet har alltid varit aktivt på Åland, men särskilt på sextiotalet blomstrade ungdomsmusiken med pop och rock. Musik väcker minnen, och det här blir en nostalgisk kväll, säger Curt Quarnström.

De samlade bandmedlemmarna minns fyra spelningar i veckan, ungdomsgårdar som krävde musik, Miramar och restauranger.

– Hundra spelningar per år var inte ovanligt, säger Curt Quarnström.

Musiken kallades dansmusik, men var inte dansmusik enligt dagens definition utan pop och rock dels musik plockat från Svensktoppen, dels egna verk.

– Vi spelade för mat och bensin, och när polisen tog bilen upplöstes bandet, vi hade inte råd att köpa en ny.

Konserterna ”Back to the 60’s – The Big Reunion” ges i Badhusparken i Mariehamn klockan 15.00 och 19.30 lördagen den 14 juli.