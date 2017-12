Vill ha ny lag för att minska sexbrott Nyheter

Antalet anmälningar om sexbrott på svenska färjor har inte minskat trots insatser från kryssningsbolagen.

Svenska polisen vill få rätt att övervaka alkoholserveringen ombord och utdela serveringsförbud vid behov.

Olof Bratthall vid polisregion Stockholm säger till Ekot i Sveriges Radio att för att komma tillrätta med problemen vill polisen att svensk alkohollagstiftning skall börja gälla ombord.

– Med överservering på båtarna följer våldsbrott, våldtäkter, sexuella ofredanden. Det är ett oerhört lidande för personen som blir utsatt och en kostnad för samhället. Så får vi en lagändring som innebär att polisen kan bedriva myndighetsutövning mot rederiernas överservering av alkohol kommer vi även att kunna påverka situationen, säger Olof Bratthall till Ekot.

Bratthall har även tidigare kritiserat rederierna för att de inte vidtar tillräckliga åtgärder och att de fortsätter att överservera sina gäster.

Enligt Ekot anmäldes år 2014 i Sverige 33 sexualbrott på färjor mellan Sverige, Finland och Åland, 18 av dem rörde våldtäkter. Trots åtgärder från rederiernas sida var antalet på samma nivå i år: 35 anmälningar varav 19 våldtäkter.

Enligt svenska polisen kan det finnas ett mörkertal eftersom statistiken inte tar hänsyn till brott som anmälts i Finland eller en lokal vårdcentral.

För att komma åt problemet har den svenska polisen lämnat in ett lagförslag till Sveriges regering om att svenskflaggade fartyg ska lyda under svensk alkohollagstiftning. I nuläget har varken svenska eller finska myndigheter rätt att övervaka alkoholserveringen på kryssningsfartygen eftersom de lyder under internationell sjörätt.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!