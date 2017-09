Seglinge så in i vassen Nyheter

I Seglinge har en grupp frivilliga under sommaren tagit sig an att röja en stor mängd vass för att upprätthålla Västersjö som lekplats för fisk.

Edvin Söderlund berättar att totalt femtio personer har jobbat frivilligt, under fyra talkokvällar, med röjsåg, traktor och slåttermaskin för att ta bort en del av den stora mängd vass som håller på kväva den lilla vattenöppning som ännu finns kvar av den forna sjön.

Medan det ännu betade kor i trakten hölls ängsmarken öppen men nu har stort område blivit helt överväxt av vass.

– Otroligt nog finns det ännu fisk i den lilla vattensamlingen, det finns gädda , id, mört och någon abborre, berättar Edvin Söderlund.

Målet med projektet är att restaurera lekområden i Västersjö, Seglinge. Projektet finansieras dels av Seglinge fiskelag och genom Leader.

Ann-Christin Schåman

Nya Ålands Kumlingekorrespondent