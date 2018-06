Nyans Sara – en hållbar inspiratör Nyheter

Nya Ålands ekonomiansvariga Sara Schuttens dröm är tomma mappar.

På sin papperslösa väg så uppmanar hon även samarbetspartners att tänka om kring onödig resursanvändning.

– När jag skickar fakturor så skickar jag ett par gånger om året med ett brev där jag förklarar varför det är bra att välja e-faktura och det är väldigt många som svarar, säger Nya Ålands ekonomiansvariga Sara Schutten som förra året satt i en högre växel i papperssparandet på redaktionen.

– När man tar över en post så börjar man se på vad man kan förändra och som ekonomiansvarig börjar man fundera på ”var kan jag spara in” och det gäller både miljö och pengar.

Så hon började. Ett papper i taget.

– Jag började med kundfakturor för ett år sen och vid årsskiftet tog jag tag i leverantörsfakturorna. Nu har vi nästan inga leverantörsfakturor alls längre, men bland kunderna skulle jag gärna se att ännu fler gick över till digitalt.

Och med det öppnades också fysiska utrymmen i Saras kontor. Hon pekar på hyllorna där det är luftigt mellan mapparna.

– Jag hade två överfulla mappar bara med leverantörsfakturor för 2017, de tar mycket utrymme. Nu sparar jag allt digitalt, det räcker för bokföringen. De fakturor som kommer med vanlig post, så scannar jag in och frågar om det är möjligt att få dem digitalt i fortsättningen.

Förutom att de synliga pappershögarna minskar, så sparar man även in på andra, mer osynliga utgifter och resurser, konstaterar Sara.

– Det går åt färg och bläck att printa och så porto, kuvert och transport. Och tid förstås, att vika och lägga in i kuvert, att väga och paketera.

Och pappersspararmanin har expanderat från fakturor till varje liten papperslapp för Sara. På sitt bord har hon en liten hög med rutat papper där små texter strykits över efterhand för anteckningar. Och bredvid printern ligger en utprintad faktura där texten endast tar upp en fjärdedel av pappret.

– Då vänder jag på det och lägger in det på nytt. På så vis kan jag använda samma papper fyra gånger, konstaterar hon med ett brett leende och konstaterar:

– Alla små steg hjälper till. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

