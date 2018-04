Samlar namn för folkomröstning

Såväl i Geta som Finström är folk i färd med namninsamlingar för att få till stånd en folkomröstning gällande kommunsammanslagningen. Båda togs upp på torsdagens invånarmöte.

– Jag ser det som en förhalningsprocess och att man vill sätta stopp för det här, säger Viveka Eriksson, styrgruppens ordförande.

Leif Karlsson är initiativtagare till namninsamlingen i Finström. Innan torsdagens invånarmöte hade han samlat in 135 namn.

– Jag har gått från hus till hus och knackat dörr.

Det krävs namnunderskrifter av minst fem procent av de röstberättigade om kommunfullmäktige ska avgöra om en folkomröstning.

– Fem procent av de 1 976 röstberättigade under senaste valet utgjorde 99 personer. Jag har de fem procent jag behöver men också fler än så.

Arbetet med namninsamlingen pågår fortfarande.

– Jag vill ge de övriga i Finström chans att skriva på och kommer därför att stå vid ingången till Erik Mattsson under tre timmar dagligen från fredag till söndag.

Han berättar att 98 procent av de han har besökt har skrivit på listan.

– Det är så upprört vid köksborden i Finström.

På torsdagens invånarmöte i Breidablick presenterade han namninsamlingen och hur många namn han dittills fått in, vilket möttes av applåder.

– Sund och Geta är på väg att försvinna, ändå är det bara Finströmsborna som är upprörda, säger han.

Namninsamlingen ska lämnas in till fullmäktigeordförande Viveka Eriksson på måndag.

