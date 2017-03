Presenterade prisat ÅAB-kort på FN-möte

Peter Wiklöf fick applåder under FN-toppmötet när han presenterade Östersjökortet och Åland Index, som fått flera pris – och kan få fler.

I torsdags förra veckan deltog Ålandsbankens vd Peter Wiklöf i en paneldiskussion under FN-toppmötet i New York om klimatförändringen. Där berättade han för FN:s högsta ledare och ledande politiker om Östersjökortet och Åland Index.

– Det är inte så vanligt att banker bjuds in för att berätta om sitt arbete i hållbarhetsfrågor så det är klart att när jag sitter där och pratar om Åland Index och möts av applåder – då blir man stolt, säger vd:n själv.

Östersjökortet och Åland Index togs i bruk på sensommaren i fjol och erbjuder kunderna möjlighet att se vilka koldioxidavtryck deras inköp gör.

Via en app eller sin internetbank kan kunden välja att kompensera avtrycken genom att stödja miljöprojekt lokalt eller globalt eller att se uträkningen som information och kanske göra ett annat val i framtiden.

– Vi vill på ett enkelt sätt höja medvetenheten kring miljöpåverkan eftersom de flesta vill göra rätt men tenderar till att vara lata.

Under Wiklöfs resa till FN toppmötet i New York släpptes nomineringarna till svenska Guldägget. Där är Östersjökortet och Åland Index är en av de nominerade i kategorin innovation.

