Polisen omhändertog berusade

Vid fyra tillfällen under nyårsnatten fick polisen in anmälningar om berusade personer som vägrade att lämna de krogar som de befann sig i. Samtliga omhändertogs på basis av polislagen och fick spendera natten på polisstationen.

I samband med krogstängning uppstod tumult på Nygatan i Mariehamn. Polisen, som omgående kom till platsen, kunde avstyra bråket och inga personskador uppstod. En person greps i samband med bråket, också denna person fick spendera natten på polisstationen.

På Strandgatan i Mariehamn påträffade polisen en så berusad person att polisen hjälpte denne hem till sig.

På ett kryssningsfartyg omhändertog vaktmän en passagerare som hade stört ordningen. I personens hytt påträffades misstänkt narkotika. När fartyget anlöpte till Mariehamn lämnades personen över till polisen. ”Personen kommer vid frisläppandet att delges böter för straffbart bruk av narkotika”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Under natten behövde en ambulans polisens assistans för att ta sig in till en lägenhet där en person var i akut behov av vård.

I Mariehamn välte en förare ett trafikmärke. Polisen påträffade fordonet och ägaren samt dokumenterade skadorna. Ärendet utreds som äventyrande av trafiksäkerheten.

Nykterhetskontroller ägde rum på Västra Ytternäsvägen i Mariehamn och på Hammarlandsvägen i Hammarland. Samtliga förare var nyktra.