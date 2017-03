Polisen gjorde hembesök

Polisen skriver i ett pressmeddelande att man under natten mellan måndag och tisdag fått in flera telefonsamtal. Samtalen har kommit från privatpersoner, rederier och sjukvård och de har fått råd via telefon. Ett av samtalen ledde till att polisen besökte en person på landsbygden för att kontrollera välbefinnandet hos denne.

– Polisyrket är varierande, skriver man i sitt pressmeddelande.

Under kvällen fick sjuvårdare kallas till polishuset då en gripen person mådde dåligt och var i behov av läkarvård. (ikj)

kommentar(er)